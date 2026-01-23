Joi, 22 ianuarie, polițiștii orașului Săliștea de Sus au identificat un tânăr de 34 de ani, pe numele căruia Judecătoria Arad a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni la regimul rutier.

Acesta a fost condamnat la 1 an si 4 luni închisoare pentru comiterea infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Astfel, polițiștii au procedat la escortarea acestuia și depunerea lui în Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.