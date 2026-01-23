Într-o zi de iarnă veritabilă, copiii din Casa de Tip Familial Bradului din Sighetu Marmației au avut parte de o activitate recreativă deosebită la patinoar, alături de doamnele voluntar de la „Ajungem Mari”.

Cei mici s-au bucurat din plin de farmecul iernii, au patinat, au învățat să-și mențină echilibrul și au trăit momente pline de veselie și entuziasm. Activitatea a fost o frumoasă ocazie de socializare, mișcare și timp petrecut în aer liber, într-o atmosferă prietenoasă și relaxantă.

După distracția de pe gheață, voluntarele i-au invitat pe copii la o pizza, unde au continuat să socializeze și să se bucure de o atmosferă caldă și primitoare. Astfel de momente rămân amintiri prețioase și contribuie la dezvoltarea armonioasă.