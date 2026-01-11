Direcția de Asistență Socială Baia Mare continuă acțiunile de sprijin pentru persoanele fără adăpost, în contextul temperaturilor foarte scăzute înregistrate în această perioadă la nivelul municipiului.

Alături de Serviciul Poliția Locală Baia Mare, echipele DAS desfășoară intervenții menite să prevină situațiile de risc generate de frigul extrem. Acestea identifică persoanele vulnerabile din întreg municipiul, oferindu-le ceai cald și sandvișuri și îndrumându-le către Azilul de Noapte pentru a se adăposti și a beneficia de servicii specializate.

Centrul de găzduire pune la dispoziția persoanelor fără adăpost cazare temporară, două mese gratuite pe zi, condiții de igienă personală, îmbrăcăminte și haine de schimb, precum și asistență socială, medicală și consiliere psihologică.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială fac un apel către cetățeni să semnaleze cazurile persoanelor aflate în situații vulnerabile și să dea dovadă de solidaritate și responsabilitate, îndrumându-le către Azilul de Noapte aflat pe strada Vasile Alecsandri nr. 70B sau apelând numerele de telefon 0262 278 073 (DAS) și 0372 702 702 (Poliția Locală).

Sprijinul comunității rămâne esențial pentru protejarea vieților celor mai vulnerabili, în special în perioadele cu temperaturi extreme.