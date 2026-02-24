Asociația Energia Mișcării, în parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Satului, Daco Spartanii și STG & STG Kids Baia Mare, organizează cea de-a V-a ediție a evenimentului „Găsește Mărțișorul Bucuriei”, o activitate dedicată copiilor și adulților, desfășurată în spiritul tradițiilor maramureșene.

Participanții sunt invitați să ia parte la o aventură activă și educativă, cu provocări și obstacole, pe ulițele satului tradițional din cadrul Muzeului Satului din Baia Mare. Evenimentul îmbină mișcarea, lucrul în echipă și descoperirea simbolisticii Mărțișorului, vestitor al primăverii.

Organizatorii subliniază că activitatea este deschisă tuturor categoriilor de vârstă și nivelurilor de pregătire fizică. Nu este o competiție, ci o experiență de cooperare și susținere reciprocă, desfășurată într-un ritm accesibil tuturor.

Evenimentul va avea loc duminic, 1 martie, începând cu ora 13.00, la Muzeul Satului Baia Mare – strada Dealul Florilor nr. 1

Participarea este gratuită, achitându-se doar biletul de intrare la Muzeul Satului: 6 lei/familie (copil + părinte) sau 3 lei/copil, dacă participă neînsoțit. Taxa se plătește la casieria muzeului și contribuie la susținerea activităților educative ale instituției.