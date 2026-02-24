Ansamblul Folcloric „Mara”, din cadrul Centrul Cultural Sighetu Marmației, a reprezentat Maramureșul la Jubileul orașului Skive, oferind un spectacol apreciat de publicul danez și de comunitatea românească prezentă la eveniment.

Dansatorii, soliștii și instrumentiștii ansamblului au adus pe scena teatrului din Skive frumusețea tradițiilor maramureșene, autenticitatea portului popular și energia specifică jocului din această zonă a țării. Fiecare moment artistic a fost întâmpinat cu aplauze îndelungate, iar reacțiile entuziaste ale românilor din sală au transformat spectacolul într-o adevărată reîntâlnire simbolică cu „acasă”.

Evenimentul a avut și o importantă dimensiune diplomatică. În sală s-a aflat și Excelența Sa Anton Niculescu, ambasadorul României în Regatul Danemarcei și Islanda, a cărui prezență a conferit manifestării o notă oficială și a subliniat legăturile strânse dintre comunitățile românești și autoritățile daneze.

Participarea Ansamblului „Mara” la Jubileul orașului Skive a depășit sfera unui simplu moment artistic, devenind un veritabil act de diplomație culturală. Prin prestația lor, artiștii au demonstrat că tradițiile maramureșene sunt vii, respectate și apreciate dincolo de granițele României.

Reprezentanții delegației au transmis mulțumiri membrilor ansamblului, conducerii Centrului Cultural și tuturor celor implicați în organizare, subliniind că promovarea valorilor autentice contribuie la consolidarea imaginii Maramureșului la nivel european.