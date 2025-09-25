Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 25 septembrie, până la ora 11.00, în Baia Mare, str. Victoriei, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

Tot joi, 25 septembrie, până la ora 17.00, nu vor avea apă la robinete locuitorii de pe str. Boci din Seini, unde au loc lucrări de reparații și modernizare la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.