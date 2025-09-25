Vineri, 26 septembrie, în Târgu Lăpuș, se va desfăşura o campanie de colectare gratuită a aparatelor electrice uzate.

Se colectează orice aparat ce se conectează la priză sau funcționează pe baterii.

Cei interesaţi se pot programa fie apelând tel. 0744-781781 sau la tel verde 0800-444800, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 17.00, fie completând formularul de comandă de ridicare de la domiciliu la următoarea adresă: https://thegreenproject.ro/comanda

Vineri și sâmbătă se va colecta între orele 10:00 și 16:00 la mașinile de colectare care vor circula prin orașul Târgu Lăpuș și localitățile aparținătoare: Boiereni, Borcut, Cufoaia, Stoiceni Dămăcuşeni, Dumbrava, Dobricu-Lăpuşului, Fântânele, Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia.

Sâmbătă se va colecta între orele 10:00 și 16:00 atât la mașinile de colectare, cât și la punctul de colectare:

– din fața Casei de Cultură.

Toți cei care predau aparate electrice în cadrul campaniei au oportunitatea de a câștiga echipamente electrice și electrocasnice noi în cadrul unei trageri la sorți: 1 X FLEX, 1 X BORMAȘINĂ, 1 X MIXER CU BOL, 1 X BLENDER, 1 X APARAT DE VIDAT. Tragerea la sorți va avea loc sămbătă, ora 16:00, la punctul de colectare

Serviciul se adresează atât persoanelor fizice, cât și instituțiilor și firmelor private. Echipa vine GRATUIT la tine, indiferent de etaj (cantitate minimă: 25 kg). Campania este organizată de orașul Târgu Lăpuș, împreună cu The Green Project, susținută de OIREP Eco Positive și de partenerii locali Garda de Mediu Maramureș, Direcția Județeană de Mediu Maramureş și Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.