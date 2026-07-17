Joi, 16 iulie a.c., în jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au intervenit în localitatea Petrova pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă.

Din verificările efectuate a reieșit că un bărbat de 73 de ani, care conducea un scuter electric, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a căzut pe partea carosabilă.

Bărbatul a suferit leziuni corporale, astfel că a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Pe parcursul verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că scuterul nu a fost înmatriculat.

Testarea cu aparatul etilotest în cazul bărbatului a indicat valoarea de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării îmbibației alcoolice, acestuia i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz.

[08:05, 17.07.2026] Dale: Grup