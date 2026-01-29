Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 29 ianuarie, în intervalul orar 09.00 – 13.00, în Mocira, pentru înlocuire apometru.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.

Tot joi, nu vor avea apă la robinete locuitorii de pe străzile Melodiei, Rapsodiei, Cărămizilor, până la la ora 14.00, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.