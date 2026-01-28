Comunitatea din Boiu Mare este invitată să ia parte la o nouă ediție a îndrăgitului eveniment tradițional „Șezătoare la noi acasă”, care va avea loc sâmbătă, 31 ianuarie 2026, începând cu ora 17:00, la Căminul Cultural din localitate.

Ajunsă la cea de-a patra ediție, șezătoarea își propune să readucă în prim-plan farmecul întâlnirilor de altădată, când oamenii se adunau pentru a lucra împreună, a cânta, a spune povești și a transmite mai departe obiceiurile strămoșești. Evenimentul va oferi participanților o atmosferă caldă și primitoare, specifică satului românesc tradițional.

Organizatorii promit un program bogat în momente artistice și activități care pun în valoare cultura populară locală – de la muzică și jocuri tradiționale, până la povești și demonstrații de meșteșuguri. Scopul principal al evenimentului este de a aduce laolaltă generațiile și de a păstra vii valorile și identitatea culturală a comunității.

„Șezătoare la noi acasă” nu este doar un spectacol, ci o adevărată experiență culturală, în care publicul devine parte din poveste. Intrarea este liberă, iar toți cei care iubesc tradițiile românești sunt așteptați să participe.

Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Boiu Mare, care invită întreaga comunitate să fie împreună „la noi acasă”, într-o seară dedicată sufletului satului românesc.