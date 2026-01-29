Vremea a fost în general închisă și caldă față de normalul perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse îndeosebi în cursul zilei a plouat slab, iar în zona montană înaltă a nins.Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, de până la 76 km/h.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -3 grade Celsius, în Pasul Gutâi și Pasul Prislop, la Cavnic și Târgu Lăpuș 0 grade Celsius, la Băiuț, Moisei, Vișeu de Sus, Borșa și Ocna Șugatag 1 grad Celsius, Baia Mare 2 grade Celsius..

Stratul de zăpadă măsura până la 31 cm la stația meteo Iezer, 19 cm în Pasul Prislop, 18 cm în Pasul Gutâi, 17 cm la Cavnic, 16 cm la Băiuț, 15 cm la Suciu de Sus,, 11 cm în Baia Borșa și la Firiza, 10 cm pe Valea Vaserului și la Suciu de Sus, 2 cm la Ocna Șugatag.

Gheața este prezentă la malul râului Sălaj. Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu opt utilaje și s-au răspândit 31 tone de material antiderpant pe DN17C, Dealul Ștefăniței, DN18, pe Dealul Hera, în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop și pe DN19, Dealul Huta Certeze.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 19 utilaje și s-au împrăștiat 120 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă. În zonele depresionare și la munte se semnalează ceață.

Vremea va fi astăzi mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi noros și pe arii relativ extinse va ploua. La munte precipitațiile vor fi mixte.

Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade, iar cele minime între -1 și 1 grad. Izolat în zonele joase se va semnala ceață.