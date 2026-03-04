Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 4 martie, între orele 9.00 și 14.00, pe Aleea Amurgului, str. Petru Rareș nr. 2-10, str. Matei Basarab nr. 6, 8,10, pentru lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Tot miercuri, în același interval de ore, pe str. Plaiului, Aleea Plaiului, str. Oașului se vor executa lucrări de modernizare (cuplare) la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.