Clubul CS Minaur Baia Mare a anunțat oficial că a depus către Federația Română de Handbal oferta de organizare a turneului Final Four la handbal masculin, competiție de top din calendarul intern.

Potrivit reprezentanților clubului, Baia Mare este un oraș care „trăiește prin handbal”, având o tradiție solidă în acest sport și un public recunoscut pentru pasiunea și atașamentul față de echipă.

În motivația depusă către Federație, oficialii Minaur subliniază faptul că municipiul oferă toate condițiile necesare pentru organizarea unui eveniment de asemenea anvergură: infrastructură adecvată, experiență organizatorică, o echipă competitivă și un public numeros și dedicat.

„Baia Mare este pregătită să găzduiască o competiție de cel mai înalt nivel și să ofere tuturor participanților și suporterilor o experiență deosebită”, transmit reprezentanții clubului.

Decizia privind orașul gazdă urmează să fie luată de Federația Română de Handbal, iar CS Minaur Baia Mare anunță că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce procesul de selecție va avansa.