La data de 21 august a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu victime, în localitatea Nănești.

Verificările preliminare efectuate de polițiști la fața locului au relevat faptul că în timp ce un tânăr de 34 de ani conducea un autoturism dinspre localitatea Săcel înspre localitatea Sighetu Marmației, la un moment dat ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani.

În urma impactului a rezultat rănirea a două persoane, în vârstă de 53, respectiv 54 de ani, acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.