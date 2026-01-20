Legenda modei italiene Valentino Garavani, ale cărui rochii elegante de seară au fost timp de decenii preferatele unora dintre cele mai faimoase femei din lume, a murit la vârsta de 93 de ani, potrivit fundației sale.

Decesul creatorului de modă Valentino vine la trei luni după cel al prietenului şi totodată rivalului său, designerul Giorgio Armani, la 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani.

Valentino „a trecut în nefiinţă paşnic, în reşedinţa sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiaţi”, a anunţat într-un comunicat Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Sicriul va fi depus miercuri şi joi, între orele 11:00 şi 18:00, la PM23, în Piazza Mignanelli din Roma.

Funeraliile vor avea loc vineri la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Piazza della Repubblica din Roma, potrivit ANSA.

Născut în 1932 în orașul nordic Voghera, Italia, Valentino — cunoscut în mod popular doar după prenume — și-a învățat meseria în atelierele de modă din Paris, înainte de a-și fonda propria casă de modă la Roma, în 1959. Încă de la început, a devenit cunoscut pentru rochiile sale roșii, într-o nuanță intensă de stacojiu care a devenit culoarea sa emblematică, atât de mult încât în industrie era cunoscută drept „roșul Valentino”.

În 1960, creatorul de modă l-a întâlnit pe partenerul său de afaceri de lungă durată (și, timp de 12 ani, partener de viață), Giancarlo Giammetti, pe atunci un tânăr student la arhitectură. Împreună, cei doi au transformat Valentino SpA într-un brand recunoscut la nivel internațional, scrie CNN.

Actrița Elizabeth Taylor, printre primele cliente

Una dintre primele cliente celebre ale lui Valentino a fost actrița Elizabeth Taylor, pe care a cunoscut-o în timp ce aceasta filma „Cleopatra” la Roma, la începutul anilor ’60. Alți admiratori și cumpărători ai creațiilor sale în primii ani ai carierei au fost Begum Aga Khan, regina Paola a Belgiei, actrițele Audrey Hepburn și Joan Collins, precum și Jacqueline Kennedy, care a purtat o rochie Valentino chiar și la nunta sa cu magnatul grec al transportului maritim Aristotle Onassis, în 1968.

Popularitatea sa a continuat să crească de-a lungul deceniilor. Valentino și-a petrecut o mare parte din anii ’70 la New York, înconjurat de un cerc larg de prieteni care îi includea pe artistul Andy Warhol și pe redactorul-șef Vogue, Diana Vreeland. În anii ’90, a devenit unul dintre designerii preferați ai supermodelelor decadei, printre care Claudia Schiffer și Naomi Campbell.

Creațiile sale au fost prezente constant și pe covorul roșu. Numai la Premiile Oscar, ținute Valentino memorabile au inclus rochia bogat brodată purtată de Jane Fonda în 1981, când a acceptat premiul pentru cel mai bun actor în numele tatălui său, Henry; rochia vintage alb-negru purtată de Julia Roberts în 2001; rochia tip caftan, verde mentă pastel, purtată de Jennifer Lopez în 2003; și rochia galben-soare purtată de Cate Blanchett în 2005. (Atât Roberts, cât și Blanchett au câștigat Oscaruri în acei ani.) La gala Premiilor Oscar din 2002, Anne Hathaway a pășit pe covorul roșu într-o rochie Valentino elaborată, însoțită chiar de designer.

În anii mai recenți, Zendaya, Carey Mulligan și Gemma Chan s-au numărat printre vedetele considerate adevărate repere de stil la Oscaruri, purtând creații Valentino apreciate pe scară largă.