Vremea a fost predominant frumoasă, dar geroasă dimineața și noaptea. Cerul a fost senin. Vântul a suflat slab, cu intensificări temporare care au accentuat senzația de frig.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la Târgu Lăpuș -20 grade Celsius, Sighetu Marmației -17 grade Celsius, în Pasul Prislop și în Baia Mare -16, la Somcuta Mare, Seini -14 grade Celsius Vișeu de Sus, Moisei, Cavnic și Ocna Șugatag -10 grade Celsius, în Pasul Gutâi, Baia Sprie, Baia Mare, Băiuț-9 grade Celsius, la Borșa și la stația meteo Iezer -8 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 41 cm la Cavnic, 38 cm la stația meteo Iezer, 37 cm în Pasul Gutâi și la Firiza, 35 cm Suciu de Sus, 32 cm în Pasul Prislop și la Băiuț, 29 cm la Bistra, 28 cm pe Valea Vaserului, 27 cm la Groșii Țibleșului, Ruscova, Baia Borșa și Coroieni, 24 cm la Botiza, 20 cm la Mara, 17 cm la Ocna Șugatag, 15 cm la Târgu Lăpuș, 10 cm la Sighetgu Marmației, 9 cm în Baia Mare.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Bârsău, Cavnic, Săsar și Lăpuș. Curg sloiuri de gheață pe râurile Tisa și Someș Poduri de gheață sunt pe râurile Botiza, Mara, Cosău, Lăpuș și Suciu. Apa curge pe sub podurile de gheață. Sunt poduri de gheață cu ochiuri pe râurile Mara, Sălaj, Cavnic și Nistru. Gheață se găsește formată pe fundul râului Firiza.

Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu trei utilaje și au răspândit șapte tone de material antiderapant pe DN18 și DN17C prentru prevenirea și combaterea poleiului. Pe sectoarele de drumuri județene s-a acționat cu șase utilaje și s-au împrăștiat 24,5 tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului.

Carosabilul sectoarelor de naționale au partea carosabilă curată și uscată, cu excepția DN18, în Pasul Gutâi și Pasul Prislop, unde partea carosabilă este curată și parțial uscată.

Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și parțial umedă. Sunt sectoare de drumuri în zonele de deal și de munte cu gheață formată pe partea carosabilă. Se acționează cu utilaje și material antiderapant.

CJSU recomandă cetățenilor să evite în perioadele cu temperaturi extreme negative expunerea prelungită afară.

Verificați persoanele vulnerabile din familie și vecini (persoane vârstnice, persoane cunoscute cu probleme de sănătate, copii, persoane singure, persoane cu dizabilități). Evitați efortul intens în perioadele cu ger.

Îmbrăcați-vă cu haine groase în straturi și protejați-vă capul, gâtul, mâinile și picioarele. Pășiți cu grijă pe gheață, încercați să mențineți centrul de greutate stabil.Fiți atenți la țurțurii de gheață formați la streașina blocurilor și a caselor.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și persoanelor vârstnice care pot prezenta degerături ale mâinilor și picioarelor.

Acordați sprijin persoanelor fără adăpost, persoanelor care au nevoie de asistență medicală. Consumați lichide calde și hidratați-vă mai des.

Evitați consumul de băuturi alcoolice. Intrați pe timpul zilei în mall, supermarket-uri, magazine, farmacii, etc. Nu lăsați pe perioadă îndelungată în vehicule copiii sau animalele de companie.

De asemenea, reamintim conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă. NU pătrundeți cu autovehiculele pe sectoarele de drumuri închise pe timpul iernii! Vremea va fi și astăzi frumoasă, dar geroasă dimineața și noaptea.

Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 4 grade, iar cele minime între -14 și -12 grade, izolat mai coborâte în depresiuni până spre -17 grade. Izolat, în zonele joase se va semnala ceață asociată și cu depunere de chiciură.