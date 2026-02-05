Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări care vizează cea mai mare parte a țării, pentru intervalul 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului.

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile.

În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.