Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Seini au fost sesizați ieri, 3 februarie a.c., cu privire la faptul că o tânără de 27 de ani a fost victima unei agresiuni.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că la data de 1 februarie a.c., în jurul orei 22.00, pe fondul unor discuții în cotradictoriu, un bărbat i-ar fi aplicat mai multe lovituri soției sale.

Întrucât s-au impus dispunerea unor măsuri imediate, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile și au dispus măsuri pentru protejarea victimei.

Astfel, polițiștii i-au adus la cunoștință agresorului măsurile dispuse prin ordinul de protecție, printre care și păstrarea unei distanțe de 50 de metri față victimă și reședința acesteia.

Reamintim faptul că ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență.

Polițiștii constată existența riscului iminent în urma evaluării situației de fapt care reiese din probele obținute și rezultatul formularului de evaluare a riscului.

În cazul în care, ca urmare a evaluării situației de fapt, se constată că nu sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu, polițiștii au obligația de a informa persoanele care susțin că sunt vicimte ale violenței cu privire la posibilitatea formulării unei cereri petru emiterea unui ordin de protecție de la instanță.