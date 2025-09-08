Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 3.000 pachete cu țigări fără timbru fiscal, în valoare 58.000 lei, marfă care urma să fie transportată și comercializată pe piața neagră de desfacere din zonă.

În data de 07 septembrie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului s-a desfăşurat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 21.40, polițiștii au observat, pe direcția localității Valea Vișeului, trei persoane care transportau, în spate, colete voluminoase de la linia de frontieră spre interiorul țării.

Polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea lor, efectuând somațiile legale verbale, însă acestea nu s-au supus, au abandonat coletele și au fugit spre teritoriul statului vecin.

Pentru reținerea persoanelor, lucrătorii noștri au executat patru focuri de avertisment în plan vertical, conform procedurilor legale, însă acestea tot nu s-au oprit și au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se pe teritoriul ucrainean.

În cel mai scurt timp, au fost anunțate autoritățile ucrainene despre eveniment, în vederea cercetării în comun a cazului.

La fața locului, poliţiştii de frontieră au descoperit 6 baxuri cu țigarete de proveniență ucraineană, fapt pentru care s-a luat măsura transportării acestora la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În urma inventarierii coletelor cu țigări, s-a constatat că acestea conțin 3.000 pachete țigări, fără timbru fiscal, în valoare de peste 58.000 lei.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, întreaga cantitate de țigarete fiind ridicată în vederea confiscării.

În continuare, se fac verificări pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.