În urma dublei manșe cu islandezii de la Stjarnan, Minaur s-a calificat în grupa C a competiției, alături de Fraikin BM Granollers (Spania), Slovan Ljubljana (Slovenia) și Skanderborg Aarhus (Danemarca). Dacă primele două echipe au intrat direct în grupe, Aarhus și Minaur au disputat un tur preliminar. Danezii au învins în ambele meciuri pe Maritimo da Madeira (Portugalia), 38-25 și 36-31, în timp ce Baia Mare a trecut după 7m de Stjarnan (26-26 și 23-23).

Grupele EHF European League se vor disputa între 14 octombrie și 2 decembrie. Echipele clasate pe primele două locuri din grupe merg în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-off-ul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se disputa în 30 și 31 mai (Final Four).

Skanderborg-AGF Handbold participă la unul dintre cele mai puternice întreceri din Europa. Anul trecut au terminat sezonul regulat pe locul 5 (din 14), ratând la mustață (un punct) calificarea în play-off. Cu un sezon în urmă terminase pe locul 9, iar în 2022-2023 a fost a șasea.

Skanderborg-AGF Handbold s-a format în 2021, în urma unei fuziuni a Skanderborg Handbold și Aarhus Handbold.

Echipa a jucat în sezonul 2022-2023 în Europa League, unde este și acum. Atunci a trecut de turul preliminar, apoi a ieșit și din grupă (formată din șase echipe), iar în optimi a pierdut la Fraikin BM Granollers, echipă pe care o va avea și acum ca adversară.

Fraikin BM Granollers joacă în Liga Asobal, una dominată în ultimii foarte mulți ani de FC Barcelona (ultimul titlu câștigat de o altă echipă este din 2010, Atlatico Madrid). Liga Asobal are 16 echipe la start, iar Granollers a terminat sezonul trecut pe locul al doilea. Cu un sezon înainte a fost a treia, iar în 2022-2023 a fost tot a treia.

Clubul a fost fondat în 1944 și este unul dintre cele mai vechi și mai de succes cluburi spaniole de handbal. A fost primul club de handbal spaniol care a participat la o competiție europeană, în 1959. BM Granollers a câștigat Cupa Cupelor EHF în 1976, devenind astfel primul club de handbal spaniol care a câștigat un titlu european.

Datorită acestei istorii, orașul Granollers a găzduit meciurile de handbal de la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992. Palau d’Esports, actuala arenă a clubului, a fost construită pentru acest eveniment și ulterior a găzduit și Campionatul Mondial de handbal masculin din 2013 și Campionatul Mondial de handbal feminin din 2021.

Are 10 tiluri în Spania, s-a impus de trei ori în Cupa Regelui Spaniei, o dată în Cupa Ligii, a câștigat de patru ori Liga Cataluniei.

Mulți jucători de handbal și antrenori de renume s-au format în academia de tineret BM Granollers (jucători precum Joan Cañellas, Antonio García, Enric Masip și Mateo Garralda; antrenori de echipa precum Pep Vilà, Miquel Roca Mas, Sead Hasanefendic, Toni García și Carlos Viver – acesta e tehnicianul Gloriei Bistrița).

Granollers are o istorie bogată în cupele europene. Sezonul trecut a plecat din turul preliminar, apoi a trecut și de prima fază a grupelor, părăsind competiția abia în main-round.

RD LL Grosist Slovan Ljubljana este deținătoarea titlului național în Slovenia, echipa din Ljubljana reușind să fie peste alte echipe de tradiție: Celje, Trimo Trebnje, Gorenje sau Krka. Rokometno Drustvo Slovan își joacă meciurile de acasă la Kodeljevo Sports Park, o sală cu 1.540 de locuri din Ljubljana. În actuala formulă este o echipă nouă. Însă Slovan are o tradiție în lumea handbalului. Campioană a Iugoslaviei în 1980, campioană en-titre a Sloveniei, locul 2 în 1992. În 2025 s-a impus și în Supercupa Sloveniei. Până la urmă, important este ce avem acum, cu cine se va lupta Minaur în grupele EHF European League.