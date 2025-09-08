Ediția a doua Memorialului „Sorin Pop” la volei masculin (12-14 septembrie) include și un meci al generațiilor, care va aduce față în față actuala echipă și o formație alcătuită din foști jucători de la Știința Explorări, mulți dintre ei fiind vicecampioni naționali și finaliști ai Cupei României.

Partida Știința Explorări – Old Boys Explorări este programată sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 17, și îl va avea ca invitat special pe cântărețul Gavrilă Dunca.

Old Boys Explorări: Robert Țuțea, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu, Ovidiu Teușan, Patriciu Păștean, Dan Borota, Zoltan Kovacs, Sorin Vișovan, Ionuț Rus, Mircea Batin, Mihai Olăhuț, Mihai Anițaș. Antrenor: Marius Botea.