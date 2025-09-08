La data de 6 septembrie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au reținut trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În fapt, în data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 03.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în timp de se aflau în localitatea Gârdani, doi tineri au fost agresați fizic de către persoane necunoscute.

Polițiștii au demarat, de îndată, activități specifice, în vederea identificării persoanelor bănuite de comiterea faptelor, astfel că au identificat trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani care i-ar fi agresat fizic pe cei doi tineri, tulburând ordinea și liniștea publică.

La data de 6 septembrie a.c., în baza cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat în cauză de polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, cei trei tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

La data de 7 septembrie a.c., aceștia au fost prezentați magistraților, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

