Moțiunea depusă de AUR și PSD pentru demiterea guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 voturi Pentru, 4 voturl Impotrivă.

În ultimele zile, AUR și PSD, dar și PNL și USR au negociat la sânge fiecare vot, promițând diverse favoruri celor vizați. Conform România TV, au fost înregistrate deja 281 de voturi pentru.

„Asistăm la un paradox. AUR, care a fost un efect al nemulţumirilor legate de ceea ce se întâmpla în sistemul nostru politic, pe care partidul care l-a întrupat cel mai mult este PSD-ul, asta este realitatea, e aliat acum la moţiune cu PSD-ul.

Prin ceea ce face acum AUR, nu face decât să susţină şi să perpetueze sistemul, de fapt şi invers, la rândul lui Partidul Social Democrat legitimează prin această asociere acţiunile AUR.

Şi atunci aprinderea luminii are şi un rol parlamentar, măcar PSD şi AUR au semnat pe faţă un document oficial în Parlament şi practic au oficializat această colaborare”, a declarat premierul în plenul comun al Parlamentului.

George Simion: Ne asumăm o guvernare

„Astăzi, pe lângă votarea unei moţiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spaţiul public în ultimele zile, probabil din partea aceloraşi oameni care au anulat alegerile în 2024 şi înfulecau cu nesaţ sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar şi-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de preşedinţie sub Nicuşor Dan.

Şi imaginea este una neagră: deznădejde, dezbinare şi sărăcie. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicuşor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăş de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită.

Dragii români, n-a fost uşor, a fost Nicuşor”, a declarat preşedintele AUR, George Simion, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a declarat, marţi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că românii plătesc deja preţul pentru ”circul” iniţiat de PSD şi AUR, pe care l-au numit moţiune de cenzură.

„Avem o veste bună şi o veste proastă pentru români. Şi o să încep cu vestea proastă. Vestea proastă este că acest circ, această criză fabricată în laboratoarele de la Bucureşti şi de la Moscova, deja îi costă pe români.