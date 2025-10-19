IPJ Maramureș a transmis că sâmbătă seara, în jurul orei 18:30, polițiștii din Baia Mare au intervenit pe strada Victoriei, unde a avut loc un accident rutier soldat cu o victimă.

Potrivit anchetei preliminare, un minor de 14 ani ar fi condus o motocicletă pe direcția strada Brândușelor – strada Plevnei, moment în care a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Vehiculul a intrat în coliziune cu o baliză care semnaliza lucrări rutiere, după care s-a răsturnat într-un șanț.

În urma impactului, adolescentul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că băiatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, motocicleta i-ar fi fost încredințată de proprietar, deși acesta știa că minorul nu are dreptul legal de a o conduce.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru mai multe infracțiuni.