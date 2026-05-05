Marți, 5 mai, în jurul orei 00.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel unic de urgență 112, de către o femeie, de 71 de ani, din localitatea Săpânța, cu privire la faptul că fiul acesteia face scandal.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat faptul că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, fiul acesteia, de 51 de ani, ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i o stare de temere.

În cauză, polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului reieșind risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

În continuare, sub supraveghere procurorul de caz, polițiștii continuă cercetările.