Miercuri, 24 septembrie, TeraPlast Arena din Bistrița a fost gazda partidei dintre Gloria din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc restanță din cadrul etapei a 3-a din Ligii Florilor MOL. Gazdele s-au impus meritat, reusind să conducă aproape pe tot parcursul jocului, însă diferența de scor ni se pare puțin exagerată față de ceea s-a întâmplat pe teren. Până la urmă însă, meciul ține 60 de minute, iar Minaur s-a oprit mai devreme decât trebuia (Bistrița a marcat de cinci ori în ultimele șase minute, fără să primească gol).

Nu sunt foarte multe de spus, pentru că victoria Bistriței nu poate fi pusă la îndoială. Am jucat aproape toate atacurile în superioritate numerică, însă această tactică este cu două tăișuri și am încasat opt goluri în poarta goală.

Jocurile foarte tari continuă, Minaur urmând să joace sâmbătă cu Corona Brașov (ora 15.00 – în Polivalentă).

Gloria Bistrița – CS Minaur Baia Mare: 32-22 (16-13)

Teraplast Arena din Bistrița; cca 2.500 spectatori (a fost și o galerie mică a oaspetelor)

Arbitri: Daniela Enache și Corina Floriana Răduț (București). Observator: Adrian Nacu (Târgu Mureș)

Aruncări de la 7m: 5-6 (toate trasnformate). Minute de eliminare: 10-12 (Arcos 2, Delgado, Fujita, Ostase / Mițicuș 2, Spugnini 2, Papp, Lundback)

Gloria: Ana-Maria Măzăreanu Persecă, Renata Lais De Arruda (11 intervenții) – Yaroslava Burlachenko (nu a jucat), Monika Anna Kobylinska 5, Larissa Nusser, Danila Patricia So Delgado Pinto 2, Cristina Laslo 6, Bianca-Maria Bazaliu (nu a jucat), Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 2, Cisskho Kaba Gassama, Aleksandra Anastazja Zimny, Paula Arcos Poveda 2, Angela Ștefania Stoica (nu a jucat), Eva Kerekes (nu a jucat), Asuka Fujita 12 (5 din 7m), Lorena-Gabriela Ostase 3. Oficiali: Carlos Enrique Viver Arza, Joaquin Soler Terue, Levente Szabo, Alexandru Filip Chiuzan, Dario Antonio Mata Bejar

CS Minaur: Yuliya Dumanska (11 intervenții, a marcat un gol), Daria Maria Tocaciu – Maria-Andreea Ianăși, Sorina Florentina Brîndusa (nu a jucat), Emilia Anna Galinska 1, Jessica Quintino Ribeiro 1, Maria Gomes Da Costa 3, Denisa Roxana Romaniuc, Andriyana Naumenko, Fie Woller 5 (4 din 7m), Eliza Lăcusteanu, Nikoletta Papp 2, Amelia Julia Lundback 3 (unul din 7m), Dziyana Ilyina 3, Alba Chiara Spugnini Santome 3 (unul din 7m), Anca Georgiana Mițicuș. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Etapa a 3-a

CSM București – HC Dunărea Brăila: 38-33

SCM Universditatea Craiova – CSM Slatina: 31-34

CSM Galați – HC Zalău: 23-27

Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea: 35-31

CSM Corona Brașov – CSM Târgu Jiu: 41-23

Gloria Bistrița – CS Minaur Baia Mare: 32-22

Clasament

Corona Brașov – 6p (105-66) – 3 Gloria Bistrița – 6p (98-64) – 3 CSM București – 6p (105-94) – 3 CSM Slatina – 4p (88-89) – 3 Dunărea Brăila – 4p (83-84) – 3 SCM Rm. Vâlcea – 2p (92-84) – 3 Rapid București – 2p (84-84) – 3 Minaur Baia Mare – 2p (88-94) – 3 SCMU Craiova – 2p (86-93) – 3 CS HC Zalău – 2p (69-82) – 3 CSM Târgu Jiu – 0p (72-99) – 3 CSM Galați – 0p (69-106) – 3

Etapa 4