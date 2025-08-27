Un grav accident s-a produs în seara zilei de marți, 26 august, în Rozavlea. În urma verificărilor efectuate de polițiști la fața locului accidentului, s-a stabilit că un bărbat de 80 de ani, care se deplasa pe bicicletă, nu s-ar fi asigurat corespunzător pentru efectuarea virajului la stânga, fiind surprins și accidentat de un autoturism condus de către o tânără de 34 de ani.

În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni corporale. A fost solicitat și elicopterul SMURD. Victima a fost preluatăși transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din cauza stării de sănătate, bărbatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, acestuia fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge la unitatea medicală.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.