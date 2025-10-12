Duminică, 12 octombrie 2025, începând cu ora 15:00, la Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș”, va avea loc Festivalul-Concurs „Horea în Grumaz”, ajuns la ediția a XXIII-a.

Evenimentul reunește iubitorii de folclor autentic, fiind o manifestare de tradiție dedicată păstrării și promovării cântecului popular românesc.

Organizatorii promit un spectacol deosebit, cu participarea unor talentați interpreți de muzică populară din Maramureș și din alte zone ale țării.

Invitatul special al ediției din acest an este Ionela Moruțan, o apreciată interpretă de folclor, care va încânta publicul cu un recital de excepție.

Festivalul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș.