Primarul comunei Jucu, de lângă Cluj Napoca, Valentin Dorel Pojar: „Primarii liberali au spus foarte clar, acolo în discuțiile noastre, noi avem foarte mare noroc cu PSD-ul că mai ține în frâu niște măsuri care ne-ar spulbera pe toți, gen tăieri de salarii, comasări, investiții, tăieri de personal etc.

Uitați-vă că de-a lungul timpului când a fost PSD la guvernare lucrurile au mers într-un trend ascendent, când au venit alții, iar s-a dus la vale. Eu așa văd, miniștri PNL din Guvern nu știu dacă este unul liberal autentic, ei sunt niște USR-iști care nu știu de unde le vin lor ideile idioate”.

Dacă în urmă cu două decenii Jucu era o comună rurală obișnuită, astăzi este un centru economic importanț. Creșterea accelerată a venit odată cu atragerea unor mari investitori străini în parcul industrial TETAROM III din comună.

Această dezvoltare economică s-a tradus printr-o creștere semnificativă a nivelului de trai în Jucu. Veniturile administrației locale au crescut exponențial iar locuitorii beneficiază de condiții moderne, salarii competitive și acces la facilități mai bune.

Grigore G. Ciascai