În urma perchezițiilor desfășurate joi, 7 august, de către polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătorie Vișeu de Sus, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore a trei persoane.

În cadrul celor cinci mandate de percheziție domiciliară efectuate pe raza orașului Borșa, polițiștii au depistat și indisponibilizat 2 arme letale de vânătoare deținute ilegal, 22 cartușe, 45 kg carne de vânat căprior și cerb carpatin, 35 trofee de vânat, telefoane mobile, camere de vânătoare, precum și alte mijloace de natură a proba activitatea infracțională.

În baza probatoriului administrat de polițiști a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore a trei bărbați, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

În continuare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de braconaj, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, furt și sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri.