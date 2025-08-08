În acest weekend valul de căldură se intensifică. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu și galben de caniculă și disconfort termic ridicat.

COD GALBEN. Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală. Zone afectate: Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.

Duminică (10 august), în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10. Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală. Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.