O explozie a fost semnalată în urmă cu puțin timp într-o încăpere aparținând unui operator economic din municipiul Baia Mare, situat pe bulevardul Regele Mihai I.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Baia Mare, fiind mobilizate: trei autospeciale de stingere cu apă și spumă; un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă; un echipaj de prim ajutor SMURD; un echipaj de descarcerare.

Până în acest moment, a fost identificată o victimă, care prezintă răni la nivelul unui membru superior. Aceasta este evaluată medical la fața locului.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs explozia.