La data de 19 aprilie a.c., în baza cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 36 de ani.

Acesta este cercetat într-o cauză penală privind comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și părăsirea locului accidentului.

Cercetările au reliefat faptul că, în cursul zilei de ieri, 19 aprilie, în jurul orei 17.00, bărbatul a condus un motocross pe D.J. 109 F, în localitatea Lăpuș și ar fi surprins și accidentat o femeie de 64 de ani, angajată în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea pentru pietoni.

În urma accidentului rutier, femeia a fost rănită, astfel că a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul vehiculului ar fi părăsit locul accidentului rutier, fără încuviițarea polițiștilor, însă, la scurt timp, a fost identificat pe raza localității.

Acesta a fost condus la spital pentru determinarea cu exactitate a alcoolemiei întrucât testarea cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că motocross-ul nu a fost înmatriculat, precum și faptul că bărbatul nu deține permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului condus.

Față de cel în cauză, polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul acestei zile, bărbatul urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.