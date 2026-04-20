O nouă campanie gratuită de sterilizare pentru câini și pisici va avea loc în Sighetu Marmației, în perioada 24–26 aprilie 2026, însă organizatorii anunță o schimbare importantă de locație: Liceul Tehnologic Marmația, str. General Mociulschi nr. 17–19.

Acțiunea este destinată proprietarilor de animale de companie, dar și celor care îngrijesc animale fără stăpân, și are ca scop principal reducerea abandonului și prevenirea suferinței animalelor.

Sterilizările vor fi realizate de o echipă de medici veterinari, iar participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile. Programări: 0769 606 953.

Organizatorii subliniază că sterilizarea este un gest esențial de responsabilitate, care contribuie atât la sănătatea animalelor, cât și la siguranța comunității.

Totodată, participanții sunt rugați să nu hrănească animalele cu 12 ore înainte de intervenție, pentru a evita complicațiile medicale.

Cei care doresc să se implice activ sunt încurajați să se alăture inițiativei și să sprijine această acțiune dedicată protecției animalelor.