Arhidiacon Nifon-Nicolae Motogna, fiul lui Victor şi al Lucreţiei, s-a născut la 20 aprilie 1972, în localitatea Breaza, judeţul Bistrița-Năsăud. Şcoala Generală, clasele I–X, a urmat-o în satul natal, între anii 1978-1988.

Între anii 1991-1996 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox Liceal din Cluj-Napoca, obținând diploma de Bacalaureat.

În 20 aprilie 1990, a intrat ca frate în obştea Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia.

La 28 iunie 1994 a fost tuns în monahism, primind numele de „Nifon”, iar în 20 iulie, acelaşi an, a fost hirotonit ierodiacon, pe seama Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, de către PS Iustin Sigheteanul.

La 11 aprilie 2004 a fost hirotesit întru arhidiacon.

În anul 2000, s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Teologie Pastorală, unde în urma examenului a fost declarat admis. A obţinut titlul de „Licenţiat în Teologie” cu lucrarea „Monoteism și alegere. Alegerea – Răspuns la actul credinţei autentice”, la catedra de Studiul Vechiului Testament, sub îndrumarea Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Chirilă, în anul 2004.

În anul 2006 a absolvit învățământul postuniversitar de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă, domeniul Teologie, specializarea Teologie sistematică-biblică.

La 1 octombrie 2006 a fost admis la doctorat, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, domeniul Teologie Ortodoxă, avându-l ca îndumător științific pe pr. prof. univ. dr. Valer Bel. Titlul de Doctor în Teologie l-a obținut la data de 30 octombrie 2012, când a susținut, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul „Constituția teandrică și misionară a Bisericii. O perspectivă contemporană a misiunii” sub conducerea prof. univ. dr. Gheorghe Istodor.

În anul 2001, este numit coordonator al lucrărilor de construire a Catedralei Episcopale, iar la data de 1 mai 2003 este numit administrator al Catedralei Ortodoxe Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare.