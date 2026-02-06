Un deținut în vârstă de 53 de ani, încarcerat la Penitenciarul Giurgiu pentru infracțiuni grave, este căutat la nivel național după ce nu s-a mai întors în detenție la expirarea unei întreruperi legale a pedepsei.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, polițiștii au fost sesizați de administrația penitenciarului că bărbatul, condamnat pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, nu s-a prezentat la termenul stabilit pentru reluarea executării pedepsei. Acesta beneficiase de o întrerupere de trei luni a executării pedepsei, dispusă de Tribunalul București.

După expirarea perioadei aprobate, bărbatul nu a revenit în unitatea de detenție, fiind considerat evadat. Oamenii legii au efectuat verificări la domiciliul acestuia din municipiul Giurgiu, însă fără rezultat.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale, care a deschis dosar penal pentru infracțiunea de evadare. Cercetările se desfășoară sub supravegherea unității de Parchet competente.

Între timp, autoritățile au declanșat urmărirea la nivel național, fiind desfășurate activități specifice pentru localizarea, depistarea și reîncarcerarea persoanei în cauză.

Poliția solicită sprijinul cetățenilor, iar orice informație care poate duce la găsirea bărbatului poate fi transmisă de urgență autorităților.