Primul meci oficial din acest an pentru Minaur a adus și primul succes, însă cele două puncte au venit după multe emoții și foarte multe trudă. Știam că Suceava nu va veni în Baia Mare cu mâinile sus și nici nu avea de ce să o facă, așa cum știam și că vom avea multe goluri în acest joc. Minaur a făcut o primă repriză bună, a avut un nivel bun și în următoarele 20 de minute, doar ultimele 10 minute din joc n-au fost dintre cele mai bune. E important că am obținut punctele din acest meci, măcăr pentru moral.

Au fost 50 de minute în care chiar ne-am bucurat de handbal, în care Minaur a jucat frumos și eficient, a condus aproape în permanență la 5-6 goluri diferență. Apoi, din minutul 48, antrenorul oaspeților a decis să joace cu o apărare agresivă, mult dincolo de 9m (3+3), iar acest lucru i-a încurcat evident pe jucătorii echipei noastre. S-au peirdut mingi, s-a ratat, au fost greșeli neforțate inexplicabile și am fost aproape de a pierde un punct.

La Minaur nu au putut evolua Erik Pop și Mohamed Zein, în timp ce Robert Nagy a jucat accidentat. Au debutat însă cei doi fineri jucători transferați de câteva zile, interul dreapta Antonio Bordeanu și pivotul Mark Adoreanu Kraiger.

În pauza jocului am avut un alt joc interesant, între juniorii V băimăreni (antrenori Cristi Maroșan și Silviu Surducan), micuții handbaliști primind aplauze meritate de la spectatori.

CS Minaur Baia Mare – CSU din Suceava: 37-36 (20-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 800 spectatori

Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: Adrian Barbu (Pitești)

Aruncări de la 7m: 7-2 (transformate: 6-2; a ratat Pavlov). Minute de eliminare: 4-6 (Nagy, Mollino / Bruj, Niculaie, Dascălu; în minutul 6 Kotrc a primit direct cartonașul roșu / în minutul 14, Grigore a primit direct cartonașul roșu)

Minaur: Anton Terekhov (2 intervenții), Darius-Cătălin Makaria (11 intervenții) – Robert Nagy 3, David Ianis Moldovan (nu a jucat), Tudor Botea 7 (unul din 7m), Mario Alberto Racolța (nu a jucat), David Pavlov 11 (5 din 7m), Ștefan-Gabriel Cumpănici, Milan Kotrc 1, Andrei Robert Adoreanu-Kraiger, Antonio Ovidiu Bordeanu 1, Stefan Vujic 1, Anderson Da Silva Molino 5, Viorel Fotache, Lucas Alexandru Sabou 8, Sebastian Barbul (nu a jucat). Oficiali: Nuno Miguel de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Raul NIstor

CSU Suceava: Dragoș Podovei (4 intervenții), George Șelaru (7 intervenții, a apărat un 7m) – Emanuel Șerban, Ianis Alexandru Chiruț (nu a jucat), Ștefan Adrian Tîrzioru 7, Claudiu Andrei Lazurcă 7, Marian-Cătălin Zarițchi (nu a jucat), Teodor Iluca 4, Sorin-Paul Grigore, Eduard Rusu (nu a jucat), Cosmin Constantin Lupu 4, Alexandru Bologa 2, Andrei Cifor Bruj, Răzvan Gavriloaia 6, Bogdan Florian Niculaie 4 (2 din 7m), Codrin Dascălu 2. Oficiali: Bogdan Vasile Șoldănescu, Iulian Andrei, Octavian Andreica

Etapa 12

CS Minaur Baia Mare – CSU Suceava: 37-36

SCM Politehnica Timișoara – AHC Potaissa Turda (sâmbătă, 7 februarie, 17.30, Voyo)

“U” Cluj-Napoca – Dinamo București (duminică, 8 februarie)

CSM Vaslui – CSM București (sâmbătă, 7 februarie, 17.30)

CSM Constanța – GC Buzău (duminică, 8 februarie, 17.30, Pro Arena)

CSM Sighișoara va sta

Clasament

ACS HC Buzău – 18p (354-333) – 11 Dinamo București – 16p (349-251) – 10 Poli Timișoara – 13p (307-289) – 10 CSM București – 13p (284-274) – 10 CSM Vaslui – 12p (293-296) – 10 Potaissa Turda – 11p (286-274) – 10 Minaur Baia Mare – 11p (307-304) – 11 CSU Suceava – 10p (349-369) – 11 “U” Cluj-Napoca – 6p (283-312) – 10 CSM Constanța – 4p (275-304) – 10 CSM Sighișoara – 0p (289-373) – 11

Etapa 13

CSM Sighișoara – “U” Cluj-Napoca (sâmbătă, 14 februarie, 17.30, Pro Arena)

CSU Suceava – CSM Vaslui (duminică, 15 februarie)

Dinamo București – HC Buzău (sâmbătă, 2mai)

CSM București – Poli Timișoara (duminică, 15 februarie, 17.30, Pro Arena)

CS Minaur Baia Mare – CSM Constanța (luni, 16 februarie, 18.00)

Potaissa Turda va sta

Meci în devans: Buzău – Sighișoara: 38-29