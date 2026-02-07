Primăria Municipiului Baia Mare a anunțat organizarea, în perioada 27 februarie – 9 martie 2026, a două manifestări tradiționale dedicate începutului de primăvară: „Târgul Mărțișorului” și evenimentul „Ziua de 8 Martie 2026”.

Evenimentele vor avea loc pe Bulevardul Unirii, pe tronsonul cuprins între Hotel Mara și strada Progresului, și vor reuni comercianți de mărțișoare, flori, produse handmade și alte articole specifice sezonului.

Perioadele de desfășurare

27 februarie – 2 martie 2026 : Târgul de Mărțișor – comercializare de mărțișoare, flori, produse handmade și alte produse de sezon

5 martie – 9 martie 2026: Eveniment dedicat Zilei de 8 Martie – flori, produse handmade și articole de sezon

Cine poate participa

La târg pot lua parte operatori economici autorizați – persoane juridice, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale sau familiale – care desfășoară activități de vânzare ambulantă, conform legislației în vigoare.

Înscrierea participanților

Dosarele de participare se depun la Serviciul Relații cu Publicul al Primăriei Baia Mare (str. Gheorghe Șincai nr. 37), în perioada 9 – 20 februarie 2026.

Dosarul trebuie să conțină, după caz:

documente de înregistrare și certificat constatator

documente care atestă autorizarea pentru vânzare ambulantă

dovada achitării tarifelor pentru închirierea meselor și ocuparea domeniului public

certificat fiscal emis de Direcția de Venituri, care să ateste lipsa datoriilor la bugetul local

Modul de desfășurare

Comercializarea produselor se va face exclusiv de pe mesele cu pergolă, inscripționate cu logo-ul Municipiului Baia Mare. Acestea vor fi puse la dispoziție, contra cost, de către Serviciul Public Ambient Urban.

Repartizarea meselor

Repartizarea structurilor de vânzare va avea loc în ședințe publice organizate astfel:

24 februarie 2026, ora 10:00 – pentru Târgul de Mărțișor

4 martie 2026, ora 10:00 – pentru evenimentul de 8 Martie

Ședințele se vor desfășura în Sala de Conferințe „Millennium III”, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu nr. 2.

Informații suplimentare

Detalii pot fi obținute la numărul de telefon 0733 055 755, Compartiment Comercial din cadrul Primăriei Baia Mare.