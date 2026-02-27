O tânără voluntară din Baia Mare a intervenit decisiv pentru salvarea unui bărbat găsit inconștient în fața blocului în care locuiește.

IGSU aduce în prim plan povesteai Mariei Petrișor, în vârstă de 20 de ani, o tânără voluntară care prin intervenția ei rapidă a fost un element decisiv în salvarea unui bărbat. Tânăra se întorcea către casă de la o activitate de informare organizată în cadrul Săptămânii Protecției Civile, scriu cei de la IGSU, când a fost alarmată de strigătele vecinilor. Aproape de locuința ei, a găsit un bărbat întins pe asfalt, inconștient și fără semne vitale.

Fără să ezite, a preluat apelul la 112 și, sub îndrumarea dispecerului, a început manevrele de resuscitare. Deși este voluntar de trei ani în programul „Salvator din pasiune” al ISU Maramureș și activează ca voluntar și în cadrul Spitalului Județean din Baia Mare, spun tot cei de la IGSU, aceasta a fost prima situație reală în care a aplicat procedura pe un pacient, spun cei de la IGSU.

Maria a continuat manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale și a rămas alături de acestea pe întreaga durată a intervenției. Inima bărbatului a început din nou să bată, iar victima a fost transportată la spital în stare stabilă.

Reprezentanții IGSU subliniază că primele minute sunt esențiale în astfel de situații, iar intervenția rapidă a Mariei a contribuit decisiv la menținerea funcțiilor vitale până la preluarea cazului de către echipajele specializate. Cazul evidențiază rolul pregătirii și al voluntariatului în comunitate, dar și importanța reacției rapide în situații critice.