Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru luna martie și arată că vom avea o primăvară ca pe vremuri, cu temperaturi în creștere și cu ploi destul de puține.

Meteorologii ANM anunță că în luna martie temperaturile în întreaga țară vor fi mai mari decât cele normale la începutul primăverii. Precipitații ar putea să fie în unele zone, în special în a doua jumătate a lunii.

Săptămâna 2-9 martie

2-9 martie. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

9-16 martie. Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

16-23 martie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi în general apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

23-30 martie. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile, a precizat ANM.