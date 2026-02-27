O ședință de lucru dedicată incluziunii sociale la nivelul județului Maramureș a avut loc ieri în biroul prefectului Florian Salajeanu, cu participarea instituțiilor și organizațiilor partenere implicate activ în acest domeniu.

Întâlnirea, organizată de Instituția Prefectului – Județul Maramureș, a avut ca principal obiectiv prezentarea activităților desfășurate pe parcursul anului 2025 în domeniul incluziunii sociale. Datele și măsurile implementate au fost analizate în vederea aprobării Raportului județean privind incluziunea socială pentru anul 2025.

Totodată, în cadrul discuțiilor au fost stabilite prioritățile pentru anul 2026, precum și direcțiile de acțiune care vor fundamenta viitorul Plan de acțiuni privind incluziunea socială. Accentul va fi pus pe sprijinirea persoanelor vulnerabile și pe consolidarea colaborării interinstituționale, astfel încât măsurile adoptate să răspundă cât mai eficient nevoilor comunității.

La capitolul „Diverse” a fost adusă în atenție campania „Vocea ta va fi auzită”, în cadrul căreia au fost prezentate mesaje transmise de elevi din unitățile de învățământ, referitoare la dificultățile și provocările cu care se confruntă.

Reprezentanții Instituției Prefectului au reafirmat angajamentul pentru promovarea incluziunii sociale și pentru dezvoltarea unor politici și măsuri concrete adaptate realităților din județul Maramureș.