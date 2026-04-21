În cursul zilei de ieri, 20 aprilie, polițiștii maramureșeni au fost solicitați să intervină în mai multe localități din județ pentru aplanarea unor stări conflictuale, care au intervenit între membri de familie și parteneri. În fiecare situație, polițiștii au acționat conform procedurilor legale, evaluând cu maximă responsabilitate riscul iminent de violență.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții Măgherăuș au fost sesizați de către o femeie din Bozânta Mare cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni fizice, soțul său exercitând acte de violență asupra sa, pe fondul consumului de alcool. Pentru protejarea femeii, polițiștii au constatat că se impune emiterea oridinului de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. Totodată, în cadrul măsurilor dispuse, pentru siguranța sa, victima a solicitat montarea sistemului de monitorizare electronică a agresorului.

În celelalte situații, semnalate la Sighetu Marmației, Baia Mare și Seini, polițiștii au constatat că, în urma unor discuții în contradictoriu, o tânără ar fi fost agresată de fratele său și de mama sa, iar alte două femei ar fi fost agresate fizic de către parteneri.

În aceste cazuri, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, stabilindu-se că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică. Victimele nu au fost de acord cu monitorizarea electornică a agresorilor.

Printre măsurile impuse prin ordinele de protecție provizorii se regăsesc evacuarea agresorilor din locuința comună și obligarea acestora la păstrarea unei distanței minime față de victime și față de locuințele acestora.

Prin intervenția rapidă și utilizarea eficientă a sistemelor electronice de monitorizare, polițiștii pot preveni o posibilă faptă din sfera violenței și contribuie semnificativ la protejarea vieții și intergrității corporale a victimelor.

Recomandări preventive:

• Respectarea strictă a ordinelor de protecție este obligatorie, iar încălcarea acestora atrage consecințe penale.

• Persoanele aflate sub măsuri restrictive trebuie să utilizeze corect și permanent dispozitivele de monitorizare.

• Victimele violenței sunt încurajate să apeleze imediat la poliție dacă se simt în pericol.

• Implicarea promptă a autorităților și utilizarea tehnologiei contribuie semnificativ la prevenirea faptelor de violență și la creșterea siguranței comunității.

Reamintim faptul că utilizarea sistemului informatic de monitorizare electronică reprezintă, la acest moment, cea mai eficientă măsură de protecție pentru victimele violenței domestice întrucât descurajează comiterea unor alte infracțiuni și, totodată, asigură o intervenție promptă a poliției, în cazul apariției unor situații de pericol iminent pentru victime.