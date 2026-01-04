Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deșeuri Maramureș informează publicul că nu recunoaște și nu acceptă modificările unilaterale ale programelor de colectare a deșeurilor operate de Drusal, modificări realizate fără aprobarea primăriilor și cu încălcarea caietului de sarcini asumat prin licitație.

Începând cu 1 ianuarie 2026, operatorul Drusal a redus la jumătate frecvența de colectare a deșeurilor, în ciuda faptului că tarifele aplicate populației au fost majorate cu peste 30%. Această situație a generat, chiar din primele zile ale anului, numeroase cazuri în care deșeurile nu au fost ridicate conform așteptărilor, afectând direct cetățenii.

„Maramureșenii plătesc mai mult, dar primesc mai puțin. Acest lucru este inacceptabil. Respectul față de cetățeni nu este opțional”, subliniază reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș.

ADI Deșeuri precizează că acceptă exclusiv frecvențele de colectare stabilite și aplicate în anul 2025, considerate conforme cu nevoile reale ale populației și agreate de toate cele 31 de unități administrativ-teritoriale membre. Activitatea de salubrizare este finanțată din taxele plătite de peste 200.000 de maramureșeni, iar aceste servicii nu pot fi modificate prin decizii unilaterale ale operatorului, ci doar prin acordul autorităților locale.

De asemenea, ADI Deșeuri atrage atenția că programele de colectare pentru anul 2026 au fost transmise de Drusal abia în ultimele zile ale anului 2025, deși termenul pentru propunerea acestora era luna noiembrie. Mai mult, documentele înaintate nu au fost elaborate în urma unor consultări cu primăriile și nu reflectă cerințele autorităților locale sau nevoile comunităților deservite.

„Majorările de tarife nu pot fi justificate în lipsa investițiilor asumate și a respectării integrale a obligațiilor contractuale”, mai arată ADI Deșeuri Maramureș.

În calitate de autoritate contractantă, ADI Deșeuri Maramureș anunță că va continua să apere interesul public, drepturile primăriilor membre și calitatea serviciilor de salubrizare, respingând orice decizie unilaterală care prejudiciază cetățenii. Atât ADI, cât și toate primăriile din Zona 1, agreează exclusiv frecvențele de colectare aplicate în anul 2025.