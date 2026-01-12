Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat.

Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

În noaptea de 25/26 iulie 1999, inculpatul a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate, situată într-un sat din județul Tulcea. Prin exercitarea unor acte de violență/constrângere inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima. Totodată, pentru a împiedica victima să țipe/facă zgomot și astfel să alarmeze vecinii/trecătorii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra persoanei vătămate. În acest mod, inculpatul a produs victimei multiple leziuni traumatice grave, leziuni traumatice care au provocat decesul acesteia.

Menționăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei.

Menționăm că dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalulului Tulcea.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.