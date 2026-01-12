Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 12 ianuarie – 25 ianuarie.

În Maramureș vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -6 grade, ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -14 grade, dar posibil miercuri noaptea, cu o medie de -8 grade. De miercuri (14 ianuarie) vremea se va încălzi, astfel media temperaturilor maxime va crește la -1 grad, iar în perioada 15 – 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 2…3 grade. Și pe timpul nopților se va resimți o creștere a temperaturilor, ce vor ajunge la o medie de 0 grade în 15 și 16 ianuarie, ca ulterior să se înregistreze valori de -6…-4 grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie. Temporar vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie. Vor fi posibile intervale cu precipitații și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă cu o probabilitatea mai mare după 23 ianuarie.