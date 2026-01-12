Temperaturi deosebit de scăzute și ger

⚠️ Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare COD GALBEN, valabilă în intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, ce vizează temperaturi deosebit de scăzute și ger în cea mai mare parte a țării.

❄️ În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă, cu temperaturi minime cuprinse între -19 și -9°C, cele mai scăzute valori se vor înregistra în Transilvania și în zonele de munte.

❗️Se recomandă evitarea expunerii prelungite la frig, îmbrăcăminte adecvată și atenție sporită la utilizarea mijloacelor de încălzire.

ℹ️ Pentru informații utile despre cum să vă protejați în situații de vreme extremă, accesați www.fiipregatit.ro și descărcați gratuit Aplicația DSU.

🚒 Departamentul pentru Situații de Urgență, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent situația și sunt pregătite să intervină ori de câte ori este necesar.