Comunitatea Parohiei Ortodoxe „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Săcălășeni deplâng trecerea la Domnul a lui Berciu Ruben, – membru al corului parohial de peste 40 de ani.

“Multmilostivul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă veșnică bunului și vrednicului credincios al parohiei noastre, Berciu Ruben, care a trecut la Domnul, astăzi, la vârsta de 90 de ani.

Amintim faptul că, în anul 2023, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, după Sfânta Liturghie din ziua Praznicului Adormirii Maicii Domnului, domnul Berciu Ruben – membru al corului parohial de peste 40 de ani –, a fost distins cu Diploma Anului Omagial 2023 și i s-a oferit Icoana pastorației persoanelor vârstnice în contextul Anului Omagial al persoanelor vârstnice și al Anului Comemorativ, al Sfinților Imnografi și al cântăreților bisericești. Dumnezeu să îl ierte! Veșnica lui pomenire din neam în neam!”, spun reprezentanții parohiei.