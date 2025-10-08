Marți, 7 octombrie, în urma probatoriului administrat de polițiștii din Sighetu Marmației, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a trei bărbați. Aceștia au fost cercetați după ce luni, 6 octombrie, ar fi fost implicați într-o stare conflictuală produsă pe strada Titu Maiorescu din municipiu.

Ca urmare a intervenției polițiștilor, starea conflictuală a fost aplanată și în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. În cadrul verificărilor, efectuate sub coordonarea procurorului, au fost identificate toate persoanele implicate în activitatea infracțională.

În urma probatoriului administrat a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a trei bărbați cu vârste de 26, 28 și 48 de ani, toți din Sighetu Marmației. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și urmează a fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a celor în cauză.

Efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitatea care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Polițiștii intervin imediat, cu fermitate, pentru combaterea oricăror fapte produse cu violență! Le reamintim celor care afectează ordinea și liniștea publică, prin comportamente violente, că polițiștii iau măsuri legale de fiecare dată și își pot pierde libertatea ca urmare a implicării în astfel de fapte.