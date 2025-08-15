Este haos la această oră, pe drumul spre mare! Un accident petrecut pe sensul de mers București-Constanța, în zona Borcea, a paralizat traficul. Și pe A0 se circulă cu dificultate.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 121, pe sensul de mers spre litoral, în zona localității Borcea, județul Călărași, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale în care au fost implicate cinci autovehicule. Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și banda nr. 2. Se estimează reluarea normală a circulației în 30 de minute.

Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Constanța și, de asemenea, aglomerație este semnalată și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2 București-Constanța, fiind coloană în mișcare de la km. 57.

Astfel, Poliția Română recomandă conducătorilor auto, pentru evitarea producerii evenimentelor rutiere.

Foto: arhivă