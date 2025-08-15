Sâmbătă, 16 august, începând cu ora 09:00, în piața agroalimentară, orașul Seini găzduiește ediția a III-a a Târgului de Antichități, un eveniment dedicat colecționarilor, pasionaților de istorie și celor care iubesc poveștile vechi, spuse prin obiecte rare.

Un moment special va avea loc la ora 10:00, când va fi vizitat șantierul Sinagogii din Seini, unde participanții vor putea descoperi din culise procesul de restaurare a acestei clădiri istorice și vor întâlni echipa care dă viață patrimoniului local.